Soğan Kabuğu İdrar Yolu Enfeksiyonunun Doğal İlacı

Soğan kabuğunun faydası olur mu demeyin! Doğal ilaç olarak kullanılan soğan kabuğunun öyle faydaları var ki, bu yararları öğrenince soğan kabuklarını çöpe atmayıp muhafaza edeceksiniz. Peki, soğan kabuğunun faydaları nelerdir? Soğan kabuğu kürü nasıl hazırlanır?

Mikrop öldürücü maddeleri kabuğunda barındıran soğan kabuğu, boğaz yolunda ortaya çıkan iltihabı temizler. Soğan kabuğu ile hazırlayacağınız kür ile solunum yolu sorunlarını giderebilirsiniz.

Antibiyotik özelliği ile ön plana çıkan soğan kabuğu aynı zamanda iyi bir antioksidandır. Diş ve diş eti bakımında oldukça etkidir. Soğan kabuğuyla hazırlanan ağız bakım kürüyle çürükleri önleyip ağız içindeki bakterileri ortadan kaldırabilirsiniz.

Soğan kabuğunun bir diğer faydası da bağırsakları çalıştırmasıdır. Bu sayede vücudunuzu ödemden kurtaracaktır. Soğan kabuğuyla el ve ayaklardaki şişlikleri önleyerek çok daha ferah bir bedene sahip olabilirsiniz.

Hücre onarıcı bir faydayı kabuklarında barındıran soğan kabuğu, yara ve sivilcelerin çabucak iyileşmesini sağlar.

Soğan kabuğu kürü sayesinde rahat bir uyku çekebilirsiniz. Gevşetici bir özelliği bulunan bu kür kişinin kolaylıkla uyumasını sağlar.

Soğan kabuğunun kişiye faydalarından biri de kan basıncını dengede tutma özelliğidir. Kan basıncı dengelendiğinde bununla birlikte kan şekeri de ideal seviyeye ulaşacaktır.

Doğal bir antibiyotik olan soğan kabuğunun en önemli faydalarından biri de enfeksiyonu yok etmesidir. Solunum yolu enfeksiyonu veya idrar yolu enfeksiyonu yaşadığınızda, soğanın kabuklarından şifa bulabilirsiniz.

Soğan kabuğu kürü sayesinde regl düzensizliği olan birçok kadın rahatladığını belirtmektedir.

SOĞAN KABUĞU KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

Soğan kabuğu kürü için, 2 avuç kadar soğan kabuğunu bir tencereye veya derin bir kaba dökün ardından da kabukların üzerine 1 litre kadar kaynamış su ilave edin. Kullanılan kabın kapağını kapatarak 10 dakika kadar demlenmesini sağlayın. Sonrasında bu suyu süzüp günde 1 fincan olacak şekilde soğan kabuğu kürünü tüketin.

Soğan kabuğu kürünü hazırlarken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var;

- Kabukları çok iyi yıkamalısınız.

- Hazırlamış olduğunuz bu kürü buzdolabında serin bir şekilde muhafaza etmelisiniz.

- Soğan kürünün etkilerinden maksimum düzeyde yararlanmak için bu kürü taze olarak tüketmelisiniz.