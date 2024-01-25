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Soğuk ve nemli hava etkili oluyor

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Meteoroloji Dairesi, havanın bugün parçalı çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu geçeceğini açıkladı.
Soğuk ve nemli hava etkili oluyor

Ülkenin, bugünden itibaren önce serin ve nemli, daha sonra ise soğuk ve nemli hava kütlesinin etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, hava bugün parçalı ve çok bulutlu olacak yer yer sağanaklar görülecek, yarın parçalı bulutlu ve yer yer sağanakların görüldüğü hava etkili olacak, Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Pazartesi parçalı ve çok bulutlu hava durumunun yanında yer yer sağanaklar etkili olacak, yağmurlu hava yerini Salı parçalı çok bulutlu ve Çarşamba da az bulutlu havaya bırakacak.

En yüksek hava sıcaklıkları önceleri iç kesimler ve sahillerde 16 -19 sonraki günler 12-15 derece santigrat dolaylarında seyredecek, rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.

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