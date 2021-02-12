Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sokak köpeklerinin dağlık alanda ölüme terk edildi. Köpeklerden yedisinin öldüğü tespit edildi.

İlçede sokak hayvanlarını besleyen Çiğdem Mavili, Çeltikçi mevkiinde dağlık alanda onlarca köpeğin ölüme terk edildiği bilgisi üzerine arkadaşlarıyla bölgeye gitti. Mavili, boş arazide 60'ı yavru yaklaşık 70 köpekle karşılaştı. Yavrulardan 7'sinin öldüğü, diğerlerinin de açlık ve bakımsızlık nedeniyle ölmek üzere olduğu belirlendi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, "Gözleri görmeyen bir köpeği ölsün diye dağın başına atmışlar. Biz bu yüzden belediyeler ceza kapsamına alınsın diye haykırıyoruz. Bunun hesabını kim verecek? Hayvanlar dağın başında ölüme terk edilmiş" dedi. (DHA)