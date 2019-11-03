Son 10 yılda 900’den fazla gazeteci öldü

Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü dolayısıyla açıklama yapan RSF, cinayetlerinin failleri bulunmayan 21 gazeteciyi hatırlattı. Bu yıl içinde en az 44 gazeteci mesleği nedeniyle öldü.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütüne göre, dünya genelinde geçen 10 yıl içinde 900'den fazla medya mensubu meslekleri nedeniyle hayatını kaybetti. Örgüt, 2 Kasım Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasının Önlenmesi Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, bu yılın başından beri en az 44 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Suriye'de savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 265 gazetecinin öldüğü hatırlatılarak, ancak basın mensuplarının çoğunun çatışma bölgelerinin dışında yaşamını yitirdiğine dikkat çekildi.

Meksika, Kolombiya, Filipinler ve Hindistan gibi ülkelerde organize suçlar, yolsuzluk, iktidarın suistimali veya insan hakları ihlalleri gibi konularda yazan gazetecilerin yaşamlarını yitirdiği ve bu suçların çoğunun cezasız kaldığı ifade edildi.

Cezasız kalan suçlar

Sınır Tanımayan Gazeteciler açıklamasında, öldürülmelerine, işkenceye maruz kalmalarına veya kaçırılmalarına rağmen faillerin cezasız kaldığı 21 medya mensubunu hatırlattı. Bunlar arasında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda 2 Ekim 2018’de öldürülen Suudi gazetesi Cemal Kaşıkçı, 16 Ekim 2017'de evinin yakınındaki aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ölen Maltalı araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia, 23 Mart 2017'de aracında vurularak öldürülen Meksikalı gazeteci Miroslava Breach bulunuyor.

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak, gazetecilerin korunmasından sorumlu özel bir temsilci görevlendirilmesini talep etti. Örgüt, medya mensuplarına yönelik şiddet karşısında ülkelerin hareketin geçmemesi durumunda bu özel temsilcinin bağımsız olarak olayları soruşturabilmesi istedi.