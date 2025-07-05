  • BIST 10275.75
  • Altın 4274.454
  • Dolar 39.813
  • Euro 46.9041
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump: 'Rejim değişikliği neden olmasın?'

“Son 5 yılda 43 bin öğrenci eğitim psikoloğuna gönderildi”

» »
Rum Eğitim Bakanı Athina Mihailidu, 10 bin 598’i 2023-2024 eğitim döneminde olmak üzere son beş yılda 43 bin öğrencinin eğitim psikoloğuna gönderildiğini açıkladı.
“Son 5 yılda 43 bin öğrenci eğitim psikoloğuna gönderildi”

Politis “Sadece Son Beş Yılda 43 Bin Öğrenci Psikolog Ziyaret Etti” başlıklı haberinde Mihailidu’nun, DİSİ Milletvekili Yorgos Karulas’ın ilgili sorusuna verdiği cevaplardan, bugün orta eğitimdeki öğrencilerin psikolojik destek ihtiyacındaki "endişe verici artış eğiliminin ortaya çıktığına" dikkat çekti.

Psikolojik destek için eğitim psikoloğuna gönderilenlerin önemli oranı şiddet veya suç davranışıyla ilgili olduğunu söyleyen Mihailidu, bu öğrencilerin çoğuna "ciddi duygusal zorluk tanısı" konulduğuna işaret etti.

Gazete, Mihailidu’yu kaynak göstererek 2019-2020 eğitim yılında Eğitim Psikolojisi Şubesi’ne gönderilen öğrenci sayısı 7 bin 229 iken bu sayının 2021-2022 döneminde 8 bin 480’e, 2022-2023 döneminde 9 bin 316’ya ve 2023-2024 döneminde 10 bin 598’e yükseldiğini aktardı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Fidias'ın Tatar'la röportajına Rum partilerden tepki yağdı: Fidias soytarılığa devam ediyor03 Temmuz 2025 Perşembe 12:13
  • Rumlar Türkiye'yi BM'ye şikâyet etti03 Temmuz 2025 Perşembe 12:12
  • Güney Kıbrıs’a 2024 yılında gelen turist sayısının 4 milyonu aştığı belirtildi02 Temmuz 2025 Çarşamba 13:53
  • Güney Kıbrıs’ta enflasyon euro bölgesindekinden daha düşük02 Temmuz 2025 Çarşamba 13:47
  • Güney Kıbrıs barajlarındaki doluluk oranı yüzde 20’nin altına indi30 Haziran 2025 Pazartesi 11:42
  • Rum Merkezi Cezaevi’ndeki şartlar “insanlık dışı”30 Haziran 2025 Pazartesi 11:34
  • Kıbrıs’ın güneyinde 4.1 şiddetinde deprem29 Haziran 2025 Pazar 10:39
  • Limasol’da Kıbrıs Türk mahallesinde istimlak kararı29 Haziran 2025 Pazar 10:34
  • Kıbrıs Türk taşınmazlarının kullanımına ilişkin önemli değişiklikler öngören yasa Rum Meclisi'ne sunulacak28 Haziran 2025 Cumartesi 15:57
  • Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılımı için görüşmeler başladı25 Haziran 2025 Çarşamba 15:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti