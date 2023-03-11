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SON DAKİKAPİAR Araştırma: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 15 puan önünde; CHP birinci parti

Son anket sonucu açıklandı: Cumhur İttifakı’na soğuk duş

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Aksoy Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı. Ankete göre Cumhur İttifakı 15 puan kaybetti. CHP'nin oylarında ise 7 puanlık artış yaşandı.
Son anket sonucu açıklandı: Cumhur İttifakı’na soğuk duş

TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin kararı dün imzaladı. Seçim tarihinin belli olmasının ardından gözler son anket sonuçlarına çevrildi…

Aksoy Araştırma Şirketi, ‘Türkiye Monitörü 2023 Yılı 9. Hafta Araştırması'nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Araştırma 8 Mart’a başladı ve bin 537 kişiyle, 26 ilde gerçekleştirildi. Ankete göre, AKP 13 puan kaybediyor, CHP ise oylarını yüzde 28’e çıkarmış durumda.

Anket sonuçlarına göre partilerin ve cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları:

AKP: Yüzde 31

CHP: Yüzde 28,4

İYİ Parti: Yüzde 12

HDP: Yüzde 10,3

MHP: Yüzde 7,2

Deva Partisi: Yüzde 1,4

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,1

Gelecek Partisi: Yüzde 0,9

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Araştırmada Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki oy farkı da ortaya kondu.

Anket sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55,6 oy alırken, Erdoğan ise yüzde 44,4‘te kaldı.

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