Son anketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kötü haber

Metropoll araştırma şirketi tarafından Ağustos ayında yapılan "Türkiye'nin Nabzı" anketine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevini onaylayanların oranı yüzde 50'nin de altına düştü.

Metropoll araştırma şirketinin Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2018 kamuoyu araştırma sonuçlarını resmi Twitter hesabından açıkladı.

Metropoll araştırma şirketinin 'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2018' anketine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev onayı yüzde 44.5'e geriledi.

HAZİRAN'DA %53,1'Dİ

Erdoğan'a görev onayı 24 Haziran seçimleri sonrasında yüzde 53,1’e kadar çıkmış durumdaydı. Ankete göre, Erdoğan’ın görevini onaylamayanların oranı ise yüzde 38,2’den yüzde 46,7’ye yükseldi.

ERDOĞAN MHP SEÇMENİNDEN NE KADAR OY ALDI ?

Ankette Erdoğan'nın MHP seçmeninin yüzde 68,6’sının Erdoğan’a verdiği destek dikkat çekiyor. Mayıs ayı anketinde ise bu oran yüzde 30 civarındaydı. Ankete göre Erdoğan’a görev onayında en düşük destek HDP ve CHP seçmeninden geliyor.

15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ SONRASI TAVAN YAPMIŞTI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzde 67,6’larda olan Erdoğan’a desteğin 24 Haziran seçiminden yaklaşık üç ay sonra ciddi oranda düşüş göstermesi ise bir diğer dikkat çeken unsurlardan.

CHP VE HDP'DEN ERDOĞAN'A DESTEK YOK

HDP seçmeni, yüzde 94,1’i Erdoğan’a görev onayı vermezken CHP seçmeninin yüzde 92,4’ü destek çıkmıyor. Araştırmaya göre Erdoğan, diğer partilere oy veren seçmenden de desteğini ciddi oranda kaybetmiş gözüküyor. Bu seçmen kitlesinin de yüzde 65,5'i Erdoğan'ı onaylamıyor.

İYİ Parti de ise Cumhurbaşkanı’na destek, sadece yüzde 4,6 olarak anket sonuçlarına yansıyor.