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Son dakika! Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi

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Son dakika! Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi
Son dakika! Adana Demirspor, Galatasaray deplasmanında sahadan çekildi

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig''in 23. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, karşılaşmanın 30. dakikasında sahadan çekilme kararı aldı.

PENALTIYA TEPKİ

Maçın 11. dakikasında Semih Güler'in ceza sahasında Dries Mertens'e müdahalesi sonrası Belçikalı oyuncunun yerde kaldığı pozisyonda hakem Oğuzhan Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Adana Demirsporlu futbolcular bu karara tepki gösterirken hakemin kararı değişmedi. Penaltı atışı için topun başına geçen Morata vuruşu gole çevirerek skoru 1-0'a getirdi.

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