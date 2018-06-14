Son dakika: Az önce duyurdular! "F-35’ler geliyor!"

ABD merkezli Defense News, bütün karşı seslere rağmen, F-35’lerin Türkiye’ye 21 Haziran’da teslim edileceğini duyurdu.
Amerikalı senatörlerin engellemeye çalıştığı F-35 savaş uçaklarının alımıyla ilgili haber yapan ABD merkezli Defense News internet sitesi, teslimatın planlandığı gibi 21 Haziran’da gerçekleştirileceğini bildirdi.
Uçakların üretimini yapan Lockheed Martin şirketinin sözcüsüne ulaşan site, teslim töreni için hazırlandıklarını ifade etti.
Uçakların tesliminin ABD Senatosu’nda engellenmeye çalışıldığını hatırlatan Defense News, bu çabaların ancak aylar içinde sonuç verebileceğini de haberde belirtti.
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