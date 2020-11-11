Son Dakika! Benzine Büyük Zam Yolda

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Covid-19 aşısının bulunduğuna yönelik haberler ile yükselen petrol fiyatları benzine zam olarak yansıyacak.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzinin ton fiyatı Akdeniz piyasasında pazartesi günü 359 dolardan dün 390 dolara çıktı.

Benzinin litresi şu an İstanbul’da 6.76 TL’den, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 6.82 TL’den satılıyor.

PETROLDE YÖN YUKARI

Petrol fiyatları, dünya genelinde artış gösteren vaka sayılarına rağmen, aşı umudu ile değer kazanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanı, aşı piyasaya sürülmeden önce mevcut petrol talebinde azalma olması durumunda Opec Grubu arz kesintisi anlaşmalarında değişikliğe gidebilir açıklaması yaptı.

Bu açıklama petrol piyasasında olumlu algılandı. Diğer taraftan, API tarafından yayımlanan veriye göre haftalık ham petrol stoklarının beklenti üzerinde 5.1 milyon varil azalması petroldeki yükselişi destekledi. WTI'da son geçen işlem 41.71 doları gösteriyor. Brent petrolde ise işlemler 43.95 dolar seviyesinden geçmekte.