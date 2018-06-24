  • BIST 95.852
  • Altın 190,676
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAŞarkıcı Hacer intikam cinayetine mi kurban gitti?

Son dakika: HDP %10 barajını aştı

»
Son dakika: HDP %10 barajını aştı
Son dakika: HDP %10 barajını aştı

Halkların Demokratik Partisi (HDP), milletvekili seçimlerinde %10 barajını aştı. Toplam sandıkların %69'unun açıldığı ülke genelinde HDP %10 ile 63 milletvekili çıkartabiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti24 Haziran 2018 Pazar 14:04
  • Muharrem İnce'den son dakika önemli çağrı24 Haziran 2018 Pazar 14:03
  • Türkiye sandık başında24 Haziran 2018 Pazar 11:27
  • 'Seçimi Erdoğan kazanırsa AB üyelik süreci bitmeli'23 Haziran 2018 Cumartesi 15:35
  • İnce'den son mitinginde 'seferberlik' çağrısı23 Haziran 2018 Cumartesi 15:28
  • Estonyalı Muhabir: Burada Estonya'nın nüfusundan fazla insan var, bunu beklemiyordum23 Haziran 2018 Cumartesi 15:25
  • Berlin: Türkiye kuralları ihlal ediyor23 Haziran 2018 Cumartesi 09:57
  • Gezici anketi: İnce, ikinci turda Erdoğan’a rakip, Meclis çoğunluğu muhalefette23 Haziran 2018 Cumartesi 09:25
  • Muharrem İnce: Ankara'da olmuş 2 milyon kişi, İstanbul'da 5 mi, 6 mı olur bunu bilmiyorum22 Haziran 2018 Cuma 19:00
  • Muharrem İnce, Ankara'da yüz binlere sesleniyor: Cumartesi gecesi okulların bahçesinde yatın, sabah geç kalmayın!22 Haziran 2018 Cuma 18:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti