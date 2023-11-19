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Son dakika: İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

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Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Birçok şehre pazar günü için uyarı verilirken hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına düşeceği belirtildi.
Son dakika: İstanbul'da kar yağışı etkili oldu! Meteoroloji'den peş peşe uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da bazı kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İstanbul'da birçok ilçede sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Şiddetli yağmurun ardından başlayan kar yağışı ile birlikte Çamlıca da beyaza büründü.

Gece boyunca yağan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdı.

Yağışla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü. Taksim Meydanı’nda da etkili olan kar, araçların üzerini beyaza bürüdü.

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