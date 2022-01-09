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Son Dakika! Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu Hastaneye Yatırıldı

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Covid-19'a yakalanan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Son Dakika! Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu Hastaneye Yatırıldı

Covid-19'a yakalanan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'tedbir ve tedavi amacıyla' hastaneye yatırıldı.

Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." bilgisi paylaşıldı.

Karamollaoğlu'nun Covid-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.

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