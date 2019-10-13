Son Dakika: SDG ile Esad anlaştı! SDG Suriye Ordusu'na katılıyor iddiası!

SDG ile Esad anlaştı! SDG Suriye Ordusu'na katılıyor iddiası!
PYD'nin de parçası olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Esad rejiminin anlaştığı SDG'nin Suriye Devlet Ordusu'na katılacağı belirtiliyor.
SDG, 5. Ordu olarak Suriye Devlet Ordusu'na katılacak ve Suriye Güçleri olarak adlandırılacağı açıklandı.
Öte yandan Suriye Devlet Ordusu'nun, Rus askerleri ile birlikte Suriye Devlet Kuvvetleri Almansoura ve AlTabqa'dan Ain-isa'ya, Al-Rakka'nın kuzey kırsalına gireceği iddia edildi.
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