SOS Çocukköyü Derneği’nin 1 Haziran Çocuk Günü Mesajı

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TEK SES OLMA ZAMANI

“Çocukların Duyulmaya, Görülmeye ve Cesaretlendirilmeye İhtiyacı Vardır...“

“Her çocuğun, onu gerçekten gören birilerine, ne olursa olsun yanında olacak, onu yakınında tutacak ve hayata atılmaya hazır olduğunda cesaretlendirecek ve ona inanacak birine ihtiyacı vardır. Ancak, bugün dünyamızda her 10 çocuk ve gençten 1’i ailesinden ayrı, terk edilmiş, ihmal edilmiş veya istismara açık bir ortamda, hayata hazırlanırken destek alabileceği kimse olmadan yaşamını sürdürüyor. Bunun etkisi genellikle bir ömür boyu sürüyor ve maalesef tekrar eden zararlı bir döngüde nesilden nesile aktarılabiliyor. Her an, hep birlikte bu döngüyü kırmak ve önlemek için doğru andır.

SOS Çocukköyü Derneği olarak, çocuklarımızın, seslerini kaybettikleri yerde tekrar bulmalarına yardımcı oluyoruz. Güvenme ve bağ kurma yeteneklerini kaybettikleri anda, onlara ait oldukları bir yer olduğunu gösteriyoruz. İnançlarını kaybettiklerinde, hayatta tutunabilmeleri için cesaretlendiriyor ve hayat becerilerini geliştiriyoruz. Devlet yetkilileri başta olmak üzere, tüm toplumumuza çağrımız, çocukların yüksek refahı için yaptığımız çalışmalarımızda bizimle birlikte el ele yürümeleridir. Biz tek başımıza bir yere kadar etki edebiliriz ama tüm toplumun desteğiyle ideal değişimi yaratabiliriz.

Ülkemizde birçok alanda çocukların birebir etkilendiği birçok ortamda yenilenmeye ve önleyici çalışmalara ihtiyaç vardır. Tüm çocukların ihtiyaçlarının görüldüğü ve karşılandığı günlerin kısa zamanda gelmesini dileriz. O zaman çocuklarımız için belirlenen bu özel günü coşkuyla kutlama cesaretimiz olacaktır. Günümüz koşullarında umutlarımıza tutunarak, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Günü’nü kutlar, onlar için mücadelemize her zaman yılmadan devam edeceğimizi bildiririz.”