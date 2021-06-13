Sosyal medya hareketlendi... Sedat Peker yakalandı mı? İşte detaylar... #SedatPeker10 #Yakalanmış

Türkiye son bir aydır suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker’in iktidar üyelerine ve Bakanlara ilişkin dile getirdiği iddiaları konuşuyordu...

Türkiye son bir aydır suç örgütü lideri olduğu belirtilen Sedat Peker’in iktidar üyelerine ve Bakanlara ilişkin dile getirdiği iddiaları konuşuyordu.

Özellikle Peker’in Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım hakkında sarf ettiği sözler çok tartışılmıştı.

Bugün ise sosyal medya Sedat Peker’in yakalandığına diar iddialarla hareketlendi.

İddialara göre Peker’in, MİT destekli SAT askeri operasyonu ile Birleşik Arap Emirlikleri’nde kaldığı evde yakalandığı belirtildi. Operasyonun da Katar üzerinden İHA desteğiyle gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Odatv’ye konuşan kaynaklar ise Peker’in henüz yakalanmadığını, ancak operasyonun an meselesi olduğunu doğruladı.

Öte yandan sık sık Twitter'ı kulanan Sedat Peker'in, 24 saattir sosyal medya hesabından paylaşım yapmaması da dikkat çekti.

Bazı hesaplar ise Peker'in Dubai'de yakalanıp kelepçelendiğine dair sosyal medyada başka bir fotoğraftan montajlanmış görseli "Sedat Peker yakalandı" diyerek dolaşıma soktu.

İşte o operasyon iddiaları: