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Space-X’in Türk mühendisi Altan: Aç kaldık, köle gibi çalıştık, greve gittik

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SpaceX’in uzaya fırlattığı ilk roket Falcon-1 projesinde çalışan Türk mühendis Bülent Altan, Pasifik Okyanusu ortasındaki adada aç bırakıldıklarını ve isyana sürüklendiklerini anlattı. Altan, adada kendilerini köle gibi hissettiklerini belirtti.
Space-X’in Türk mühendisi Altan: Aç kaldık, köle gibi çalıştık, greve gittik

SpaceX’in uzaya fırlattığı ilk roket Falcon-1 projesinde çalışan Türk mühendis Bülent Altan, Pasifik Okyanusu ortasındaki adada aç bırakıldıklarını ve isyana sürüklendiklerini anlattı. Altan, adada kendilerini köle gibi hissettiklerini belirtti.

ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay teknolojisi şirketi SpaceX’in ilk günlerinin anlatıldığı 'Liftoff' (Kalkış) isimli kitapta, mühendislerin başarı için Musk tarafından nasıl zorlandığına dair bilgiler yer alıyor.

Eric Berger’in kaleme aldığı kitaba göre, Pasifik Okyanusu’ndaki küçük bir ada olan Omelek’te fırlatma rampasının inşaası ve Falcon-1 roketi için çalışan mühendisler arasında yer alan Bülent Altan, “Omelek’te tüm gücümüz elimizden alınmış köleler gibi hissettik” dedi.

'İşçilerle greve gittik'

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, kitapta adadaki ilk yıl boyunca lojistiğin çok zayıf olduğu ve gıda ihtiyaçlarının teslimatının genellikle geciktiği belirtildi. Altan'ın yanı sıra diğer mühendislerin de yaşadıklarına kitapta yer verildi.

2005 yılı sonbaharında bir gün mühendis ve işçilerin isyan edip greve başladıkları, bir süre adada sadece yiyecek bekleyen ‘vahşi hayvanlar’ gibi oturduktan sonra, adaya iniş yapamayan uçaktan atılan dondurulmuş tavuk kanatları ve sigaraları aldıkları belirtildi.

 

Kitapta ayrıca Falcon-1 roketinin ilk fırlatma denemesinde roketin alev alıp okyanusa düştüğü, Mart 2007’deki ikinci denemede ilk defa uzaya ulaştığı bilgileri de yer alıyor.

Üçüncü uçuşunu başarıyla tamamlandıktan sonra Omelek’teki çalışanların artık yemek pişirecekleri iyi stoklanmış bir mutfağı ve sınırsız içeceklerin bulunduğu soğutmalı bir deniz minibüsüne sahip oldukları da belirtiliyor.a

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