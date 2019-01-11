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Spehar, Akıncı ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede ABD’ye gerçekleştireceği görüşmenin ele alındığını söyledi.
Spehar, Akıncı ile görüşmesinin ardından basına açıklama yaptı

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşmede ABD’ye gerçekleştireceği görüşmenin ele alındığını söyledi.

Spehar, ABD’nin başkenti Washington’da hükümet yetkilileri ile adadaki durumu ve BM’nin adadaki rolünü görüşeceğini, New York’ta ise Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de dahil olmak üzere pek çok yetkili ile görüşeceğini kaydetti.

Spehar, 23 Ocak’ta da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs konusunda brifing vereceğini, bu toplantının ardından BM Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılması üzerinde karar almasını beklediklerini söyledi.

Spehar, bu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile gerçekleştirdiği görüşmeden de memnun ayrıldığını ifade etti.

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