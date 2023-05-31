Sporcularımızdan Kickboks Dünya Kupasında Büyük Başarı

Sporcularımız, Türkiye’nin İstanbul şehrinde düzenlenen 8.Uluslararası Kickboks Dünya Kupası’ndan bir altın ve bir bronz madalya ile döndü.

8. Uluslararası Kickboks Dünya Kupası, 18-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında, Türkiye’nin İstanbul şehrinde yapıldı. Dört gün boyunca devam eden Dünya Kupasında Ülkemizi 1 Antrenör ve 2 sporcu ile temsil ettik.



Bayrağımız ile yarıştığımız Dünya Kupasının açılış töreninde KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Niyazi DEMİREL de hazır bulundu. Çekişmeli mücadelelerin yer aldığı Dünya Kupasında 55 Kg. Büyük Kızlar Kick Light ve Light Contact disiplininde yarışan sporcumuz Fatima Begmuradov iki altın madalyanın sahibi olurken, 81 Kg Büyük Erkekler Low Kick disiplininde yarışan sporcumuz Shohrukh Hakimov bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Federasyon Başkanı Niyazi DEMİREL yaptığı açıklamada, böylesi önemli bir organizasyonda Ülkemizin Bayrağı ile temsil edilmesinden ve sporcularımızın aldığı derecelerden büyük gurur duyduklarını, bunun Ülkemiz için önemli bir başarı olduğunu ve alınan başarının Ülkemize ve Milletimize hayırlı olmasını diledi. Ayrıca sporcularımız yarışmalarda gösterdikleri büyük başarıdan dolayı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

