Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor!

Online müzik servisi Spotify’dan bir yenilik daha geldi. Ünlü platform, artık kullanıcıların birbirini engellemesine olanak tanıyor.

Bundan sonra artık hangi şarkıyı dinlediğini görmek istemediğiniz eski sevgilinizi ya da görüşmediğiniz arkadaşınızı arkadaş listenizde görmek zorunda değilsiniz.

Bugüne kadar Spotify’da bir kullanıcıyı engellemek için müşteri hizmetleriyle temasa geçmeniz gerekiyordu. Ancak bundan sonra bir masaüstü ya da mobil uygulamadan istenilen kullanıcı engelleyebilecek.

Engelleme seçeneğiyle artık o kullanıcı sayfanızdaki çalma listelerine erişemiyor ve sizi canlı akışta göremiyor. Fikrinizi değiştirirseniz de ‘Engellemeyi Kaldır’a tıklamanız yeterli.

Bu özellik çok yakında kullanıma sunulacak.

T24