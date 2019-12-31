Star ve Güneş gazeteleri son baskılarını yaptı ve son kez gazete bayilerinde yer aldı.

tar ve Güneş gazeteleri son baskılarını yaptı ve son kez gazete bayilerinde yer aldı.

İki yayın organı da dijital olarak okurlarına seslenmeyi sürdürecek.

Star, basılı gazete olarak yayın hayatına son verdiğini duyurduğu haberinde "Alınan karar doğrultusunda Star, dijital medya hayatına devam ederek ‘Milli İradenin Sesi’ni daha gür haykıracak." ifadesini kullandı.

Güneş gazetesinden yapılan duyuruda ise, gazetenin, Akşam gazetesinin eki olarak çıkmaya devam edeceği kaydedildi.

Gazete, tığkı Star gibi yayın hayatına aynı zamanda dijital olarak da devam decek.