Steve Aoki, NERVO ve The Magician Deezer’ın “Beethoven Remixed” albümünde buluşuyor

14 şarkıdan oluşan Beethoven Remixed, müzik tutkunlarına en sevdikleri elektronik sanatçıların konser salonunu ve dans pistini birleştirdiği parçaları dinleme şansı veriyor. Her parça, DJ’ler tarafından düzenlenen en popüler piyano parçası olan "Moonlight Sonata" gibi klasik müziğin en ikonik bestelerinden bazılarının yenilikçi, modern zamanların tasvirlerini içeriyor. Bu sınırları zorlayan ve türünün ilk örneği olan albüm, klasik müziğin zamansız seslerini çağdaş elektronik müziğin bulaşıcı canlılığıyla daha önce hiç olmadığı kadar birleştiriyor.

Albümde orijinal kompozisyonu karakterize eden sofistike duyguyu kaybetmeden, ikonik “Pathétique Sonata” yı pürüzsüz, bir şekilde klübe hazır bir şekilde sunan EDM devi Steve Aoki remiksi öne çıkanlar arasında yer alıyor.

"Beethoven'dan remiks yapabileceğim ve bugüne kadar duyduğum tüm besteler arasından" Pathétique "i seçtim çünkü en çok benimle konuştu," diye açıklıyor Steve Aoki. "Stüdyodayken tüm remiks yapabileceğim besteleri dinlerken, "Pathétique" de üzerinde oynamaya başlayabileceğimi bildiğim öğeler duydum. Ve ona doğru yönelirken, bu çok doğal geldi. "

Hollandalı ikili Blasterjaxx, yine bestecinin en sevilen parçalarından birisi olan "Ay Işığı Sonatı" nı yeniden işleyerek, abartısız güzelliğini vurguluyor. Avustralyalı ikizler NERVO ise aynı kompozisyonun daha rafine, sinematik bir yeniden yorumlanmasını tercih ederken, Parisli çılgın kraliçe Anetha onu güçlü bir tekno kesime dönüştürüyor.

Piyano çalmanın yapabilecekleri bir şey olmadığını düşündükleri için “Ayışığı Sonatı “ nı seçtiklerini belirten NERVO: “Bu parçayı çalışabilmek büyük bir ayrıcalıktı ve dakikada 132 vuruş bir dans kaydı için harika bir ritm. Ana melodiyi bir çello ile ekleyerek kayda sıcaklık kattık. Bunun etrafında dolaştık. Bir synth sesiyle daha sert gideceğimizi düşündük ama çelloda karar kıldık " dedi.

Ayrıca, New York ‘un efendisi GATTÜSO, hareketli, bas ağırlıklı düzenlemesiyle “5. Senfoni” nin devasa enerjisini mükemmel bir şekilde yakalıyor. Elektronik müziği orkestralarla birleştirmesiyle bilinen Fransız büyücü WorakIs ise "9. Senfoni" nin canlandırıcı remiksiyle işleri kulüpten çok senfoni salonuna daha yakın tutuyor. Belçikalı favori The Magician, diğer dünyadan "Moonlight Sonata" remiksiyle dinleyicileri alıp götürürken , 90'ların ikonik ikilisi Air'in yarısı olarak tanınan Jean-Benoît Dunckel, " Senfoni No. 7. "üzerine yaptığı soyut yorumuyla piyano öncülüğünde parlayan bir elektronika yaratıyor.

GATTÜSO, "Çocukluğumda 12, 13 yıl saksafon çaldığım için bu melodiyi seçmeye karar verdim, bu yüzden diğer dahiler arasında klasik müzik ve Beethoven'ı tanıyordum. Melodiyi alıp içine festival havası getirme fırsatı bulmak benim için harikaydı ve sonuç epik! " diyor.

Beethoven Remixed Deezer’ın “Originals” serisinin bir parçası ve çağdaş klasik Beethoven Recomposed albümünün tamamlayıcısı.