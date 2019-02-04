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Suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'den silahlanma çağrısı: Hazır olun

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Geçmişte organize suç örgütü liderliğinden yargılanıp hüküm giyen Sedat Peker, İstanbul Ataşehir’de katıldığı bir açılışta Cumhur İttifakı'na destek ve silahlanma çağrısı yaptı.
Suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'den silahlanma çağrısı: Hazır olun

"Biz bu vatanın delileriyiz, fedaileriyiz" diyen Peker, "Şimdiden seçimlerde YSK'yı tanımadıklarını söylüyorlar, seçim sonucuna göre insanları, partililerini sokaklara dökecekler. Bunun amacı terör örgütleri mensuplarının da o partililerin arasına katılıp ülkeyi yakmaları ve yıkmalarıdır. Polisimiz, askerimiz güçlüdür ancak bu ülkenin evlatları da bu ülkenin sokaklarını koruyacaklar" ifadelerini kullandı.

Silahın iyi insanların elinde bir güvence olduğunu söyleyen Peker, "Bu sebeple imkânı olanlar ruhsatlı silahlar, av tüfekleri alsınlar, mutlaka hazırlıklı olsunlar" dedi.

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