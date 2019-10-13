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Suriye devlet haber ajansı: Suriye ordusu, Türk saldırısına karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladı

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Suriye devlet haber ajansı SANA, "Suriye ordusu birlikleri, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı" duyurusunda bulundu.
Suriye devlet haber ajansı: Suriye ordusu, Türk saldırısına karşı koymak üzere kuzeye hareket etmeye başladı

Ajansın haberine göre Suriye hükümet birlikleri, TSK ile müttefik güçlerinin harekata devam ettiği ülkenin kuzeyine hareket etmeye başladı.

Ajans, “Suriye ordusu birlikleri, 'Türk saldırısına karşı koymak' üzere kuzeye hareket etmeye başladı” ifadelerini kullandı.

Daha önce Şam yönetimine yakın El Mayadin televizyonu, kendi kaynaklarına dayanarak Suriye ordusunun 48 saat içinde Menbiç ve Kobani’ye gireceğini ileri sürmüştü.

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