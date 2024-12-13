Suriye güncel haritası: Hangi örgüt hangi bölgeleri kontrol ediyor?

Şam'ın tamamen muhalif güçlerin eline geçmesi halinde, hükümet 14 vilayet merkezinden sadece ikisini tam anlamıyla elinde tutar hale gelecek. Bu iki yer de Alevilerin kalesi olarak görülen Lazkiye ve Tartus.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki isyancı güçler Pazar erken saatlerde başkent Şam'a girdi. Ülkeyi terk eden Beşar Esad Rusya'ya sığınırken, başkent Şam'ın kontrolü HTŞ örgütüne geçti.

Suriyeli isyancıların komutanlarından Hasan Abdul-Gani, pazar günü erken saatlerde Suriye'nin merkezi kentlerinden Humus'u da "tamamen kurtardıklarını" açıkladı.

Şam'da Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykeli yıkıldı, asayişi sağlamak için geçici olarak sokağa çıkma yasağı getirildi.

Muhalifler, Humus'u da ele geçirdiklerini duyurdu. Humus, Lazkiye ve Tartus arasında önemli bir kavşak noktasında bulunuyor. Tartus, Suriye liderinin destek üssü ve Rus deniz üssünün de bulunduğu yer.

Yıllarca donmuş cephe hatlarının ardında kilitli kalan isyancılar, sekiz yıl aradan sonra 27 Kasım sabahı erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında bir şok saldırısı başlatmıştı.

Muhalifler, o zamandan beri Türkiye sınırındaki Halep ve İdlib vilayetlerinden ileri giderek, güneye doğru ilerledi ve kısa süre önce Hama'yı da ele geçirdi.

Hama ise Halep ile Şam'ı birbirine bağlayan 330 kilometrelik yolun üçte birini kaplayan kritik bir bölge. Buranın ele geçirilmesinin Esad güçlerini etkisiz bıraktığı iddia ediliyor.

Buranın ele geçirilmesi ayrıca, Şam da dahil olmak üzere muhaliflerin daha güneye doğru ilerlemesinin önünü açmış olabilir. Nitekim Hama'nın hemen ardından Humus'un da muhaliflerin kontrolüne geçtiği haberleri geldi.

Hangi grup nereyi kontrol ediyor?

HTŞ liderliğindeki muhalif militan grupların ittifakı halihazırda Suriye'nin batısında Halep, Hama ve Humus'u kontrol ediyor. İttifak güneye doğru ilerleyerek güneybatıdaki Şam'a da girdi. Ülkenin en güney ucundaki Dera bölgesi de HTŞ'nin kontrolünde.

Dera çevresinde 7 Aralık itibarıyla diğer yerel muhaliflerin elinde de irili ufaklı bazı bölgeler vardı.

Son gelişmelerin ardından batı kıyılarında yer alan Lazkiye ve Tartus'un Suriye'nin diğer bölgeleriyle bağlantısı kesilmiş oldu.

Ülkenin kuzeydoğu kesimindeki büyük bir bölge ise Kürtlerin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) idaresi altında.

Yine kuzeyde önemli bir kısım da Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolünde.

Ülkenin güneydoğusundaki Irak sınırında ise ABD'nin Al-Tanf Askeri Üssü bulunuyor.

Dera'nın kuzeybatısında ise İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri yer alıyor.