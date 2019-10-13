'Suriye ordusu 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye girecek'

Şam yönetimine yakın El Mayadin televizyonu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye ordusu arasında bu yönde bir anlaşma yapıldığını öne sürdü.​ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin harekatının ilk başta planlanan bölgelerin ötesine geçerek hem daha güneye, hem de batıya genişleyeceğini, DSG'nin ise Moskova ve Şam’la bir anlaşma yapma ihtimalinin bulunduğunu söylemişti. Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu nedenle, Suriye’nin kuzeyinde bulunan yaklaşık 1000 Amerikan askerini güneye kaydırma emri verdiğini söylemişti.

#سوريا: مصادر للميادين: الجيش السوري سيدخل منبج بريف حلب الشرقي وعين العرب بريف حلب الشمالي خلال 48 ساعة — الميادين عاجل (@AlMayadeenLive) October 13, 2019