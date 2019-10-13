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'Suriye ordusu 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye girecek'

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Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nın ardından Amerikan yönetiminin Suriye’nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Suriye ordusunun 48 saat içinde Menbiç ve Kobani’ye gireceği iddia edildi.
'Suriye ordusu 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye girecek'

Şam yönetimine yakın El Mayadin televizyonu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Suriye ordusu arasında bu yönde bir anlaşma yapıldığını öne sürdü.​ABD Savunma Bakanı Mark Esper bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin harekatının ilk başta planlanan bölgelerin ötesine geçerek hem daha güneye, hem de batıya genişleyeceğini, DSG'nin ise Moskova ve Şam’la bir anlaşma yapma ihtimalinin bulunduğunu söylemişti. Esper, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu nedenle, Suriye’nin kuzeyinde bulunan yaklaşık 1000 Amerikan askerini güneye kaydırma emri verdiğini söylemişti.

 

 

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