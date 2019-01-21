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Suriye’de ABD konvoyuna intihar saldırısı

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AFP haber ajansının haberine göre, Suriye'nin Haseke kentinde YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna intihar saldırısı düzenlendi.
Suriye’de ABD konvoyuna intihar saldırısı

Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke’de ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, YPG’nin kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana geldi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şeddadi’de YPG’nin kontrol noktası olarak kullandığı bir alanda bombalı araç infilak ettirildi.

ABD askeri konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen patlamada, bir ABD askeri ağır yaralandı. 

Olayda, YPG üyesi 5 kişi öldü. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Geçen çarşamba, Menbiç’te ABD askerlerine yönelik bombalı saldırıda da 4 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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