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Suriyeli Kürtlerden "güvenli bölge" açıklaması

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Suriye'de Türkiye ile ABD'nin belirlediği güvenli bölgeden çekilmeye başlayan Kürt gruplar, iki ülke arasındaki anlaşmanın uygulanması konusunda iyi bir başlangıç yapıldığını belirtti.
Suriyeli Kürtlerden "güvenli bölge" açıklaması

ABD destekli Suriye Demokratik Konseyi'nin üst düzey yöneticilerinden İlham Ahmed, Associated Press'e verdiği röportajda, Ankara ile Washington arasında varılan mutabakat kapsamında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge konusunda açıklamalarda bulundu.

Ahmed, atılan ilk adımların olumlu olduğunu ancak bölgede huzur sağlanabilmesi için Türk askerlerinin de Suriye sınırından çekilmesi gerektiğini söyledi. Ahmed, "Türk askerleri sınırlardan çekilmezse, her zaman bir tehdit olarak değerlendirilecek" dedi.

Türkiye ile ABD arasında geçen ay varılan güvenli bölge anlaşmasının ardından YPG öncülüğündeki Suriyeli Kürt güçler, sınırdaki tahkimatı kaldırmaya başlamış ve bazı birliklerini çekmişti.

Güvenli bölgenin derinliği

İlham Ahmed, anlaşmanın, YPG'nin 5 ila 14 kilometre derinliğindeki bir alandan çekilmesini ve 20 kilometre derinliğindeki bir bölgenin ağır silahlardan arındırılmasını öngördüğünü söyledi. Türkiye, güvenli bölgenin derinlik açısından daha geniş bir alanı kapsamasını talep ediyor.

Güvenli bölgenin uzunluğu konusunda ise henüz bir mutabakat yok. Ancak oluşturulacak bölgenin yüzlerce kilometre uzunluğundaki bir alanı kapsaması bekleniyor.

Ahmed, güvenlik mekanizmasının diğer detaylarına dair tartışmaların, bu bölgeden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilerin geri dönmesine de imkân tanıyacağını belirtti. Söz konusu bölgeden ayrılan Suriyelilerin büyük bölümü Türkiye'ye kaçmıştı.

Ahmed, güvenli bölgenin oluşturulmasının ardından, sadece Suriye'nin doğusundan olanların dönmesine izin verileceğini ifade etti. Suriye Demokratik Konseyi yetkilisi, şu anki bölge sakinlerinin ise güvenli bölge uygulaması nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmayacaklarını sözlerine ekledi.

ABD'ye çağrı

Ahmed ayrıca, Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı, karşılıklı güvenlik endişelerinin giderilmesine yönelik bir diyalog başlatılması için atılan bir adım olarak tanımladı.

"Diyalog yolu arıyoruz. Bu planı uygulamaya başlamamız da bu konudaki isteğimizi ve ciddiyetimizi gösteriyor" diyen Ahmed, "Dünyaya ve koalisyona, diyalog başlatmak için ciddi adımlar atmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Güvenli bölge anlaşmasının uygulanması için muhtemelen daha fazla sayıda ABD askerine ihtiyaç duyulacağını söyleyen Ahmed, "Ancak ABD yönetiminin bu konuda ne karar vereceği henüz net değil" diye ekledi.

ABD'nin şu an bölgede IŞİD'le mücadele kapsamında yaklaşık bin askeri bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini çekmek istediğini açıklamıştı. Ancak ABD'li askeri yetkililer, bu konuda acele edilmemesi ve aşamalı bir plan izlenmesi gerektiği görüşünde.

"Türk askerini kabul etmeyiz"

Associated Press'e konuşan bir başka üst düzey Kürt yetkili Aldar Halil ise Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetiminin güvenli bölgede Türk askeri bulunmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Halil, Türkiye'nin bölge üzerinde tam yetkili şekilde uçuşlar gerçekleştirmesini ya da kalıcı üs bulundurmasını da reddedeceklerini belirtti.

Halil, güvenli bölge konusunda sağlanacak nihai bir anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kürt yönetiminin Türkiye tarafından dolaylı şekilde tanınması anlamına geleceğini iddia etti. Ancak Suriyeli Kürt yetkili, nihai anlaşmaya kısa vadede varılmasını beklemediğini, bunun zaman alacağını sözlerine ekledi.

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