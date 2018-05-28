  • BIST 105.953
  • Altın 191,743
  • Dolar 4,5885
  • Euro 5,3412
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYerel seçimlere doğru… Adaylık başvuruları 28 mayıs’ta

'Suriye'nin güneyinde sadece suriye ordusu olmalı'

» »
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ABD'nin kontrolündeki El Tanf bölgesinde IŞİD'le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını söyledi. Lavrov, ABD'nin bölgedeki varlığının askeri açıdan hiçbir mantığının olmadığını vurguladı.
'Suriye'nin güneyinde sadece suriye ordusu olmalı'

ABD'nin kontrolündeki El Tanf'ta IŞİD'le bağlantılı terör örgütlerinin ortaya çıktığını belirten Lavrov, bunun Washington ile Moskova arasındaki anlaşmalara aykırı olduğunu ifade etti.Lavrov, ABD'nin El Tanf'tan güçlerini çekeceği yönündeki iddialara karşılık da, "Umarız bu gerçekte de olur" ifadesini kullandı.

Moskova'da basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya'nın bölgede terör örgütü oluşumuna dair ABD'yi birçok kez uyardığını belirtti. "Bu durum, Suriye'nin güneyinde gerilimi azaltmaya yönelik çalışmalarla bağdaşmıyor" diyen Lavrov, bu alanda diplomatlar ve askeri yetkililer düzeyinde temasların sürdüğünü kaydetti.

El Taft'taki Rukban göçmen kampında da terör örgütü oluşumları ile karşılaştıklarını ifade eden Lavrov, ABD'nin bölgedeki varlığının askeri açıdan hiçbir mantığının olmadığını vurguladı.

'SURİYE'NİN GÜNEYİNDE SADECE SURİYE ORDUSU OLMALI'

Suriye'nin güneyinde İsrail ve diğer güçlerin varlığına ilişkin soruyu yanıtlayan Lavrov, "Bölgede Suriye ordusu güçleri dışındaki tüm güçler çekilmeli. Suriye'nin İsrail sınırında sadece Suriye ordusu güçleri olmalı" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Arıza yapan uçağı Türk pilot burun üzerine indirdi22 Mayıs 2018 Salı 09:34
  • İran: AB anlaşma için yeterince çaba sarf etmiyor21 Mayıs 2018 Pazartesi 10:16
  • ABD'den son dakika Suriye kararı!19 Mayıs 2018 Cumartesi 13:39
  • Cumhurbaşkanı Akıncı İİT toplantısında konuştu19 Mayıs 2018 Cumartesi 09:25
  • BM, İsrail aleyhindeki tasarıyı kabul etti18 Mayıs 2018 Cuma 20:27
  • Arap Birliği’nden Kudüs uyarısı18 Mayıs 2018 Cuma 09:19
  • Soçi'de sürpriz Putin-Esad görüşmesi18 Mayıs 2018 Cuma 09:14
  • Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına izin verilmesine haftalar kaldı17 Mayıs 2018 Perşembe 10:58
  • Guatemala da Kudüs'te Büyükelçilik açtı17 Mayıs 2018 Perşembe 10:52
  • Guatemala da Kudüs'te Büyükelçilik açtı16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti