Sürücüler Dikkat

Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıkları devre dışı kaldı. Atatürk Spor Salonu ışıkları ile Alpet ışıklarının çalışmaması trafikte aksamalara neden oluyor.
Polis ekiplerinin bölgede kontrolü sağlaması bekleniyor.
Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan trafik ışıkları devre dışı kaldı. Atatürk Spor Salonu ışıkları ile Alpet ışıklarının çalışmaması trafikte aksamalara neden oluyor.
Polis ekiplerinin bölgede kontrolü sağlaması bekleniyor.
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