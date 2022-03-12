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Susam Sokağı'nın Luis'i Emilio Delgado hayatını kaybetti

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Susam Sokağı'nın Luis'i Emilio Delgado hayatını kaybetti
Susam Sokağı'nın Luis'i Emilio Delgado hayatını kaybetti

Eşi Carol Delgado, 45 yıl boyunca dizide rol alan Emilio Delgado'nun, omurilik tümörü nedeniyle New York'taki evlerinde öldüğünü söyledi.

Susam Sokağı'nın üreticisi Sesame Workshop'tan yapılan açıklamada, Delgado'nun, bir TV dizisinde en uzun süre devam eden rolü canlandırdığı belirtilerek "Yeteneklerini bizimle ve dünyayla paylaştığı için kendisine çok minnettarız." ifadesi kullanıldı.

"Susam Sokağı"yla ünlenen Delgado, 1971'de üçüncü sezonda dizinin kadrosuna katıldı.

Delgado'ya 2020'nin sonlarında "birden fazla omurilik tümörü" teşhisi konulmuştu.

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