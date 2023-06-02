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Tabipler Birliği: İmar Yasası değişikliklerinin yeniden gündeme taşınması kabul edilemez

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Tabipler Birliği, Şehir Plancıları Odası’nın tepkisi sonucunda geri çekilen 55/89 İmar Yasası değişikliklerinin yeniden gündeme taşınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Tabipler Birliği: İmar Yasası değişikliklerinin yeniden gündeme taşınması kabul edilemez

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTBB), Şehir Plancıları Odası’nın tepkisi sonucunda geri çekilen 55/89 İmar Yasası’nın ilgili uzmanlarla tartışılmadan seçim arifesinde “yangından mal kaçırır” gibi geçirilmek istenmesini iyi niyetli yorumlamanın mümkün olmadığına dikkat çekilerek, bu yaklaşımın çevre ve kentleşme sorunlarını daha da derinleştireceği görüşü dile getirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Benzerlerini sağlık ve eğitimde de gördüğümüz bu siyasi tavır asla kabul edilemez.

Yurt sevgisine ve çevre hassasiyetine sahip yurttaşlarımızın çoğunlukta olduğunu bildiğimizden bu ‘rant ve talan’ zihniyetinin bir gün kaybedeceğine olan inancımız tamdır.

Bu inancımız ışığında, KTTB olarak bu işin peşini bırakmayacağımızı, Şehir Plancıları Odası ile dayanışmaya devam edeceğimizi ve kamu menfaatinin zümresel çıkarların önüne geçmesi için her türlü tepkiyi vereceğimizi kamuoyuna duyururuz.”

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