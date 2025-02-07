Tabuları Yıkan Program: Aileler, çocuklarıyla artık daha rahat konuşacak!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliğinde yürütülen 10 haftalık “Anne ve Babalara Yönelik Çocuğun Cinsel Gelişimini Destekleme Programı” ile aileler artık bu konuda daha bilinçli hareket edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi iş birliğinde yürütülen “Anne ve Babalara Yönelik Çocuğun Cinsel Gelişimini Destekleme Programı” başarıyla tamamlandı. Geçtiğimiz yıl imzalanan protokol kapsamında başlatılan proje, ebeveynlerin cinsel eğitim konusundaki farkındalıklarını artırarak, çocuklarının gelişim süreçlerini daha iyi anlamaları ve sağlıklı iletişim kurmalarını sağlama hedefi ile gerçekleştirildi.

Proje kapsamında; 48-72 aylık çocuğu olan ebeveynler programa dahil edildi. Eğitim sürecine başlamadan önce yapılan ön testlerde ebeveynlerin cinsel eğitim konusundaki bilgi seviyelerinin düşük olduğu belirlendi. 10 haftalık bir programın sonunda ise ebeveynlerin cinsel eğitime yönelik tutumlarında belirgin bir iyileşme görüldü. Aynı zamanda çocuklarıyla bu konudaki iletişim becerilerinin de güçlendiği tespit edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi doktora öğrencisi Hulin Sıddık tarafından yürütülen çalışma; Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl ve KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Erbay’ın danışmanlığında gerçekleştirildi. Araştırmacılar, bu programın çocuğun cinsel gelişimi sürecinde karşılaşabileceği sorunların önüne geçmek adına önemli bir kazanım sağladığını vurguladı.

Teyfide Tecel Hatipoğlu: “Ailelere büyük sorumluluk düşüyor.”

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, eğitim programı ile ulaşılan olumlu sonuçlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her açıdan sağlıklı bir çocukluk geçirmek, madde kullanımı ile mücadele de kritik bir rol oynuyor” dedi. Bu noktada, ailelerin bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Teyfide Tecel Hatipoğlu, ebeveynlerin çocuklarının gelişim sürecinde karşılaşabileceği sorunları erken fark edebilmesi ve gerekli müdahalelerde bulunabilmesi için eğitim almalarının kritik olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Umut Akçıl: “Bu program, sadece anne ve babalara bilgi sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onları çocuklarıyla daha sağlıklı ve bilinçli bir iletişim kurmaya teşvik etti.”

Çocuk gelişiminde sağlıklı iletişimin, onların gelecekteki psikososyal sağlığı açısından büyük bir fark yarattığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, “Özellikle cinsel gelişim gibi hassas konular, ebeveynler tarafından doğru bilgiyle ve açık bir şekilde ele alınmalı. Bu program, sadece anne ve babalara bilgi sağlamakla kalmadı, aynı zamanda onları çocuklarıyla daha sağlıklı ve bilinçli bir iletişim kurmaya teşvik etti” ifadesini kullandı.

“Eğitim sürecindeki kazanımların, çocukların ilerleyen yaşlarda karşılaşabilecekleri riskleri azaltmada önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz” diyen Prof. Dr. Akçıl, “Bu proje sadece bireylerin gelişimine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sağlıklı bir toplumsal yapıya da katkı sağlayarak kalkınmaya da destek olacak” ifadesini kullandı.