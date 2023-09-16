Talih kuşu Girne'ye kondu

15 Eylül 2023 tarihli çekiliş bu akşam gerçekleşti. Devlet Piyangosu tarafından gerçekleştirilen ve herkesin heyecanla beklediği çekilişte 750 Bin TL’lik ikramiye, 47371 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Girne gezici bayilerimizden Meriç Bahadi tarafından satıldı.



Birimden yapılan açıklamada sıradaki çekilişin 2 Ekim tarihinde yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 Bin TL olacağı ve biletlerin yarından itibaren satışta olduğu vurgulandı.