Tansu Çıdan cinayeti davasında karar açıklandı!

“Philenews” haber sitesine göre üç kişiden oluşan mahkeme heyeti, Veysi Batur’u kasten adam öldürme, iki gardiyanı ise cinayetten suçlu buldu.

Davanın baş sanığı olan Veysi Batur’un ifadelere göre, iki gün boyunca Tansu Çıdan’a hücresinde korkunç ve akıl almaz şekilde işkence eden kişi olarak kasten adam öldürmek suçundan hüküm giydiği de ifade edildi.

Üç gardiyandan ikisi hakkında Çıdan’ın hukuka aykırı ihmalle (kusurlu ihmal) ölümüne neden olma, görevleri kapsamında gerekli kontrolleri yapmama ve bir dizi önlem almama (güvenli koruma, koruyucu tedbirler alma, tıbbi bakım) gibi suçlamalar yer alıyordu.

Üçüncü gardiyan ile ilgili ise yukarıda adı geçenlerle birlikte tedbirsizlik veya tehlikeli eylemle ölüme sebebiyet verme suçlaması bulunuyor.

Öte yandan “Politis” internet sitesi mahkemenin, üç gardiyanın, cezalarının açıklanacağı 13 Ağustos tarihine kadar tutuklu kalmalarına karar verdiğini belirtti.