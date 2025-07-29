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Tansu Çıdan cinayeti davasında karar açıklandı!

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Rum Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Ekim 2022’de Rum Merkezi Cezaevi’nde meydana gelen olayda Kıbrıslı Türk Tansu Çıdan’ın, kasten öldürülmesi davasındaki kararı açıkladığı belirtildi.
Tansu Çıdan cinayeti davasında karar açıklandı!

“Philenews” haber sitesine göre üç kişiden oluşan mahkeme heyeti, Veysi Batur’u kasten adam öldürme, iki gardiyanı ise cinayetten suçlu buldu.

Davanın baş sanığı olan Veysi Batur’un ifadelere göre, iki gün boyunca Tansu Çıdan’a hücresinde korkunç ve akıl almaz şekilde işkence eden kişi olarak kasten adam öldürmek suçundan hüküm giydiği de ifade edildi.

Üç gardiyandan ikisi hakkında  Çıdan’ın hukuka aykırı ihmalle (kusurlu ihmal) ölümüne neden olma, görevleri kapsamında gerekli kontrolleri yapmama ve bir dizi önlem almama  (güvenli koruma, koruyucu tedbirler alma, tıbbi bakım) gibi suçlamalar yer alıyordu.

Üçüncü gardiyan ile ilgili ise yukarıda adı geçenlerle birlikte tedbirsizlik veya  tehlikeli eylemle ölüme sebebiyet verme suçlaması bulunuyor.

Öte yandan “Politis” internet sitesi mahkemenin, üç gardiyanın, cezalarının açıklanacağı 13 Ağustos tarihine kadar tutuklu kalmalarına karar verdiğini belirtti.

 

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