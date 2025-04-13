Tarife savaşları: ABD, akıllı telefonları, bilgisayar ve çipleri vergiden muaf tuttu

ABD, akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve çipler gibi bazı teknoloji ürünlerini ek gümrük vergilerinden muaf tuttu.

Bloomberg HT‘nin aktardığına göre ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu tarafından yayınlanan düzenlemede bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünlerin ek gümrük tarifelerinden muaf tutulacağı belirtildi.

Söz konusu muafiyet, 5 Nisan itibarıyla ithal edilen veya antrepodan çekilen ürünler için geçerli olacak.

Ne olmuştu?

Trump 2 Nisan’da ticaret ortaklarına ‘karşılıklı’ gümrük vergilerini açıklamıştı. Temel gümrük vergisi oranı yüzde 10 olarak belirlenirken Avrupa Birliği’nden yüzde 20 ve İsrail’dense yüzde 17 gümrük vergisi alınması kararlaştırılmıştı.

Ayrıca Kamboçya, Vietnam, Sri Lanka, Madagaskar, Myanmar gibi ülkelerden alınacak vergiler de yüzde 50 seviyesindeydi.