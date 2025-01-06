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Tarih ve Sanat İlmek İlmek İşlendi: Lefkara Nakışı Atölyesi

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Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ve HASDER İş birliğiyle “Lefkara Nakışı Atölyesi” düzenlendi.
Tarih ve Sanat İlmek İlmek İşlendi: Lefkara Nakışı Atölyesi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ana Bilim Dalı ile Halk Sanatları Vakfı ve Derneği HASDER El Sanatları Merkezi iş birliğiyle Kıbrıs el işini tanıtan anlamlı bir kültür projesine imza atıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretmen adayları, HASDER Lefkoşa El Sanatları Merkezi’nde düzenlenen Lefkara Nakışı Atölyesi’ne katıldı. Kıbrıs kültürüne ait 14. yüzyılda Venedik döneminden miras kalan lefkara işi üzerine düzenlenen kurs, öğretmen adaylarına geleneksel el sanatlarını tanıma ve öğrenme fırsatı sundu.

Venedik dönemine ait kökleriyle Lefkara işi, katılımcılara tarihsel bir yolculuk sunarken, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir platform oluşturdu. Geçmişin izlerini geleceğe taşıyan etkinlik, büyük ilgi gördü. Etkinlik, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl’ın katılımcılara sertifika takdim etmesiyle son buldu.

Prof. Dr. Umut Akçıl: “Lefkara işi gibi tarihi kökleri derinlere uzanan bir sanatın, farklı ülkelerden gelen öğrencilere tanıtılması çok önemli.”

Kıbrıs kültürünün korunması ve tanıtılmasının önemine vurgu yapaan Prof. Dr. Umut Akçıl, bu tür okul dışı öğrenme deneyimlerinin öğrenciler için eşsiz fırsatlar sunduğunun altını çizdi. “Özellikle el sanatları gibi geleneksel değerlerin, yalnızca yerel değil, uluslararası düzeyde de tanıtılması, bu değerlerin evrensel bir kültür mirası olarak kabul edilmesine katkı sağlar. Lefkara işi gibi tarihi kökleri derinlere uzanan bir sanatın, farklı ülkelerden gelen öğrencilere tanıtılması, onların hem Kıbrıs kültürünü daha yakından tanımalarını hem de kendi kültürleriyle karşılaştırmalı bir anlayış geliştirmelerini de sağlar” diyen Prof. Dr. Umut Akçıl, bu anlamlı etkinliği düzenleyen eğitmenlere ve HASDER El Sanatları Merkezi’ne katkılarından dolayı teşekkür etti.

Aysel Kuburlu: “Genç öğretmen adayları için önemli bir kazanım!”

HASDER üyesi Aysel Kuburlu ise etkinlikte yaptığı açıklamada; Kıbrıs kültürüne ait değerleri geleceğe taşımayı hedefleyen bu tür etkinliklerin, genç öğretmen adayları için önemli bir kazanım sağladığına inandığını ifade etti. “Bu tür eğitimler, sadece öğretmen adaylarının Kıbrıs kültürüne olan bağlılıklarını pekiştirmekle kalmaz, aynı zamanda onları bu değerleri gelecek nesillere aktarmak için birer köprü işlevi görmeye de hazırlar” diyen Kuburlu, Lefkara işi gibi geleneksel sanatların tanıtılmasının, katılımcılara tarihsel bir yolculuk yapma fırsatı sunduğunu ifade etti.

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