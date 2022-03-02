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Tarkan: Bu Vatanın Doğası, Toprağı Sizin Malınız Değildir

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Tarkan: Bu Vatanın Doğası, Toprağı Sizin Malınız Değildir
Tarkan: Bu Vatanın Doğası, Toprağı Sizin Malınız Değildir

1 Mart'ta ‘Resmi Gazete' de yayımlanan yönetmelik ile zeytin alanlarının maden sahası haline getirebilecek karara çevrecilerden tepki gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin ‘megastarı’ diye anılan ünlü şarkıcı Tarkan da karara tepkisini gösterdi.

“ÜLKEMİZİN DOĞASI OLMUŞ RANT RÜYASI”

Sosyal medyada #ZeytinimeDokunma etiketiyle paylaşımında bulunan Tarkan, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizin doğası olmuş rant rüyası. Enerjiydi, madendi, barajdı, şuydu, buydu…Doğamız geri dönüşü olmaksızın yok ediliyor. Yıllardır gözlerini diktikleri zeytinliklerimizi feda etmek var şimdi sırada.

“SİZİN MALINIZ DEĞİLDİR”

Bu vatanın doğası, toprağı sizin malınız değildir, bu milletindir, hepimizindir. Doğamızı savunmak, korumak da bu yüzden görevimizdir. ”

Tarkan, geçtiğimiz haftalarda toplumsal konulara değindiği şarkısı ‘Geççek' ile ses getirmiş, siyasetin de gündemine oturmuştu.


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