Tartıştığı karısını bıçakladı

Kıbrıs’ın kuzeyinde kadına şiddet olayları yüksek oranda artış gösteriyor. Girneye'ye bağlı Akdeniz Köyü’nde yaşanan olayda, karısıyla tartışan 29 yaşındaki zanlı, çözümü bıçaklamakta buldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (21.02.2017) , saat 19.30 sıralarında, Akdeniz’de, G.M.(K-29), eşi ile aralarında çıkan tartışma sonucu eşi Mejdi Masharqa’yı tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağı ile karnından yaraladığı öğrenildi.

Olayda yaralanan Masharqa, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındığı bildirildi.

Bahse konu şahısın tutuklanmış olduğu ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.