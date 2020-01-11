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Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurular rum basınında

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Alithia gazetesi, Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) yapılan başvurulara ilişkin istatistiki bilgilerin ve AİHM’de Kıbrıslı Rumların davalarını yürütmekle tanınan Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in görüşlerinin yer aldığı bir haber yayımladı.
Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurular rum basınında

Gazete, TMK’nın internet sitesinden aldığı bilgiler doğrultusunda, 10 Ocak 2020 tarihine kadar TMK’ya yapılan toplam başvuru sayısının 6 bin 657 olduğunu, bunlardan 970’inin karşılıklı uzlaşı, 33’ünün ise dava süreciyle karara bağlandığını yazdı.

TMK başvurularına ilişkin diğer istatistik bilgilerine ayrıntılarıyla yer veren gazete, TMK’ya başvuruların 21 Aralık 2021 tarihine kadar kabul edileceğinin altını çizdi.

Öte yandan Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, konuya ilişkin açıklamasında, TMK tarafından karara bağlanan 300 milyon sterlin tutarındaki toplam tazminat miktarının üçte ikisinin ödendiğini belirterek Kıbrıslı Rumların TMK’ya başvuru tarihinin 21 Aralık 2021’e kadar uzatılmasının ise olumlu bir unsur olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, AİHM’de beklemekte olan iki davaya ilişkin görüşlerini sunmak için 27 Ocak’a kadar süre aldığını belirten Dimitriadis, bu iki davadan birinin TMK’nın görev süresinin uzatılmasıyla ilişkili olduğunu söyledi.

Dimitriadis ayrıca, TMK’nın işlevselliğinin devamı adına gerekli olan “başkan yardımcısı” görevine de atama yapıldığını sözlerine ekledi.

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