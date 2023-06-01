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Tatar: Gençlerimizin ortaya koyduğu başarılarla gurur duyuyoruz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Güreş Federasyonu’nun 2022 yılında şampiyon olan kulüp ve sporcular adına düzenlediği ödül törenine katıldı.
Tatar: Gençlerimizin ortaya koyduğu başarılarla gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lokali’nde yer alan törende yaptığı konuşmada, güreşin “ata sporu” olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, gençleri, gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası oyunlarda da güreşin bilinen bir spor olduğunu ifade ederek, güreş sporunda standartları yükseltip KKTC’yi temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, devlet olarak kulüp yöneticileri ve sporcuların yanında olduklarını vurguladı.

Doğu Akdeniz’deki bir Türk devleti olarak KKTC’de ata sporu güreşin en iyi şekilde icra edildiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bir ekip işi olduğunu belirtti.

Devletin güreş sporuna katkısının devam edeceğini ve Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan temasların süreceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bütün ambargo ve kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türk gençliğinin her türlü müsabakaya katılma hakkının olduğunu belirtti.

Tatar, “Gençlerimizin ortaya koyduğu başarılarla gurur duyuyoruz. Onların, KKTC’yi uluslararası müsabakalarda temsil etmesi, en doğal haklarıdır. Biz devlet olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnsanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadelemiz sürecektir Farklı etkinliklerde resmi olarak yer almak, en büyük dileğimizdir” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Tatar, şampiyon kulüp yöneticisi ve sporculara ödül takdiminde bulundu.

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