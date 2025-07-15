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Tatar Holguin’i kabul edecek

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguin’i yarın sabah saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.
Tatar Holguin’i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Angela Holguin’i yarın sabah saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşme, 16-17 Temmuz tarihlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde New York’ta düzenlenecek gayriresmi 5+1 toplantısına hazırlık mahiyetinde olacak.

Holguin’in Cumhurbaşkanı Tatar’ın ardından Rum liderle yarın saat 11.00’de görüşmesi bekleniyor.

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