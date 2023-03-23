  • BIST 5.018,64
  • Altın 1212.404
  • Dolar 19.0418
  • Euro 20.7179
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem

Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

» »
Tatar’ın açıklamaları Rum basınında
Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerek AB’nin müzakerelerdeki rolü gerekse Türkiye’deki seçim sonuçları sonrasına ilişkin açıklamaları Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi, Tatar’ın AB’nin müzakerelerde daha etkin rol üstlenmesi konusundaki açıklamasını “Tatar: AB’nin Müzakere Masasında Yeri Yok” başlığı altında yansıtırken, Türkiye’nin 14 Mayıs seçimleri sonrasında Kıbrıs sorunundaki politikasını değiştirmesi durumunda görevi bırakabileceği şeklindeki açıklamasını ise “Eğer Türkiye Kıbrıs Sorununda Politikasını Değiştirirse İstifa Edeceğini Söyledi” başlığı altında yansıttı.

 

Diğer gazeteler ise Tatar’ın açıklamalarını şu başlıklarla yansıttılar:

 

Alithia: “Ersin Tatar: Türkiye Politikasını Değiştirirse İstifa Ederim”.

Fileleftheros: “Türkiye Politika Değiştirirse İstifa Edecek”.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs Avrupa Savunma Örgütü ortak cephane temini iş birliği anlaşmasına imza attı22 Mart 2023 Çarşamba 14:27
  • Güneyde paskalya yortusu öncesinde 123 mahkuma Başkanlık affı çıktı22 Mart 2023 Çarşamba 13:50
  • Ara bölgeden etkilenen köylerdeki narenciye üreticilerine 100 milyon Euro mali destek22 Mart 2023 Çarşamba 12:52
  • Annita Dimitriu, Umman’da KKTC temsilcilik ofisi bulunmasından hoşnut değil22 Mart 2023 Çarşamba 12:20
  • Rum Enerji Bakanı: “Doğal gaz 36 ay içinde gelebilir”21 Mart 2023 Salı 18:21
  • Güney Kıbrıs Enerji Bakanı: Doğal gaz 36 ay içinde gelebilir21 Mart 2023 Salı 15:47
  • Rum Ulusal Konseyi, 30 Mart’ta toplanıyor21 Mart 2023 Salı 15:24
  • Larnaka'da 17 kilo uyuşturucu ele geçirildi19 Mart 2023 Pazar 16:56
  • Rum lider Hristodulidis, Mısır ve İsrail'i ziyaret edecek19 Mart 2023 Pazar 15:33
  • Mario Nava: Hristodulidis’in önerisini henüz görmedim, AB halen aktif rol oynuyor…19 Mart 2023 Pazar 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti