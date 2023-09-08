  • BIST 8327.36
  • Altın 1660.343
  • Dolar 26.846
  • Euro 28.7418
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail, Batı Şeria'da 3 yerleşim yerini yasallaştırıyor

Tatlısu Harnup Festivali Bugün Başlıyor

»
Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon katkıları ile düzenleyeceği festival bu akşam başlıyor. Güzellikler ile dopdolu 3 günlük festivalde neler var.
Tatlısu Harnup Festivali Bugün Başlıyor

8 EYLÜL CUMA BU AKŞAM

Saat 20.00'de başlayacak olan festivalde kısa açılış gösterilerinin ardından açılış konuşmaları ve tadımlık harnup ve diğer yiyeceklerin ikramı ile standlar gezilecek. Saat 21.00'de ise mükemmel bir şov ile Comedy Juggling sahnede olacak. Saat 21.30'da ise Grup El Amor Latino eşliğinde Kıbrısımızın sevilen isimlerinden Muhittin Yangın ve Bikem Tunar sahne alacak.

    İlk gecenin sunuculuğunu ise Çilem Dağıstanlı yapacak.

 

 

 9 EYLÜL CUMARTESİ YARIN

Gündüz yapılacak olan plaj güreşleri ardından gece saat 20.00'de çocuklar güzeldir geçidi ile başlayacak gecede İnteraktif şov, Yetenek sizsinizden illüzyonist Dark ve Vantrolog kuklası Mıstık ile gece güzel gösteriler ile devam edecek. Gecede Lapta Esintiler konseri de güzellikleri ile yer alacak.

 

İKİNCİ GECENİN FİNALİNDE TÜRKİYENİN ÜNLÜ GRUPLARINDAN PERA VAR

Türkiye'nin ünlü gruplarından Pera festivalin ikinci gecesinde hayranlarına güzel bir gecenin finalini yaşatacak.

 

10 EYLÜL PAZAR FİNAL

Festival saat 11.00'de tavla turnuvası ile başlayacak. Gece saat 19.30'da Eğlencebaz ile devam edecek olan festivalde, program Afrikalı Black Panters Akrobasi grubunun nefes kesen gösterileri ile ilerleyecek. Ateş adamın Ateş şovunun yanısıra, Kıbrısımızın gözde gruplarından Gancelli ve O ses Türkiye’den Murat Ongun Eres konseri de gecede yer alacaklar arasında.

 

AYNİ AKŞAMIN FİNALİNDE MURAT KEKİLLİ DE VAR.

Festivalin finalinde ise yine Türkiye’nin ünlü Rock sanatçısı Murat Kekilli de orkestrası ile birlikte sahne alarak hayranlarına güzel bir gece yaşatmış olacak.

Üç günlük festival programının her gecesinde canlı heykel performansı, gece sonlarında ise hediye çekişleri yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Spanos ve Kırk Ejderha” Arabahmet Kültür Evi’nde çocukları neşelendirdi04 Eylül 2023 Pazartesi 08:25
  • Ozanköy Pekmez Festivali devam ediyor03 Eylül 2023 Pazar 10:41
  • LBT’nin “Parkta Güzel Bir Gün” Oyunu, Dünya Barış Günü’nde sahnelendi02 Eylül 2023 Cumartesi 12:09
  • Göçmenköy Festivali 22- 23 Eylül tarihlerinde yapılacak01 Eylül 2023 Cuma 14:41
  • Hasan Çakmak’ın Umuda YOLculuk kitabı 4. baskıyı yaptı!30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:53
  • 35. Işık Kitabevi Fuarı başladı29 Ağustos 2023 Salı 12:11
  • ‘Arkın group girne fest 23’ başlıyor!28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:31
  • Merit Royal Dıamond’da Orta Doğu Rüzgârı Esti28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:28
  • ‘Alagadi Fest’ başladı27 Ağustos 2023 Pazar 16:38
  • 35.Işık Kitabevi Fuarı yarın başlıyor27 Ağustos 2023 Pazar 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti