Tatlısu Harnup Festivali Bugün Başlıyor

Tatlısu Belediyesinin Final Organizasyon katkıları ile düzenleyeceği festival bu akşam başlıyor. Güzellikler ile dopdolu 3 günlük festivalde neler var.

8 EYLÜL CUMA BU AKŞAM

Saat 20.00'de başlayacak olan festivalde kısa açılış gösterilerinin ardından açılış konuşmaları ve tadımlık harnup ve diğer yiyeceklerin ikramı ile standlar gezilecek. Saat 21.00'de ise mükemmel bir şov ile Comedy Juggling sahnede olacak. Saat 21.30'da ise Grup El Amor Latino eşliğinde Kıbrısımızın sevilen isimlerinden Muhittin Yangın ve Bikem Tunar sahne alacak.

İlk gecenin sunuculuğunu ise Çilem Dağıstanlı yapacak.

9 EYLÜL CUMARTESİ YARIN

Gündüz yapılacak olan plaj güreşleri ardından gece saat 20.00'de çocuklar güzeldir geçidi ile başlayacak gecede İnteraktif şov, Yetenek sizsinizden illüzyonist Dark ve Vantrolog kuklası Mıstık ile gece güzel gösteriler ile devam edecek. Gecede Lapta Esintiler konseri de güzellikleri ile yer alacak.

İKİNCİ GECENİN FİNALİNDE TÜRKİYENİN ÜNLÜ GRUPLARINDAN PERA VAR

Türkiye'nin ünlü gruplarından Pera festivalin ikinci gecesinde hayranlarına güzel bir gecenin finalini yaşatacak.

10 EYLÜL PAZAR FİNAL

Festival saat 11.00'de tavla turnuvası ile başlayacak. Gece saat 19.30'da Eğlencebaz ile devam edecek olan festivalde, program Afrikalı Black Panters Akrobasi grubunun nefes kesen gösterileri ile ilerleyecek. Ateş adamın Ateş şovunun yanısıra, Kıbrısımızın gözde gruplarından Gancelli ve O ses Türkiye’den Murat Ongun Eres konseri de gecede yer alacaklar arasında.

AYNİ AKŞAMIN FİNALİNDE MURAT KEKİLLİ DE VAR.

Festivalin finalinde ise yine Türkiye’nin ünlü Rock sanatçısı Murat Kekilli de orkestrası ile birlikte sahne alarak hayranlarına güzel bir gece yaşatmış olacak.

Üç günlük festival programının her gecesinde canlı heykel performansı, gece sonlarında ise hediye çekişleri yapılacak.