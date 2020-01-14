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TBMM Kütüphanesi kayıtlarında Öcalan’ın kitabı bulunuyor

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İBB'nin İstanbul Kitapçısı'nda Demirtaş ve Cansız'ın kitaplarının satışıyla başlayan tartışma, Meclis kütüphanesi kayıtlarında Öcalan'ın "Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru" kitabının yer aldığının ortaya çıkmasıyla sürüyor
TBMM Kütüphanesi kayıtlarında Öcalan’ın kitabı bulunuyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür A.Ş'ye bağlı İstanbul Kitapçısı mağazalarında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın kitaplarının satıldığının ortaya çıkmasıyla başlayan tartışma büyüdü.

Çıkan haberlerin ardından İBB, Cansız'ın “Hep Kavgaydı Yaşamım” isimli üç ciltlik kitabını satış listesinden çıkardı.

Ancak Aram Yayınları'ndan 2014'te çıkan kitapların, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kütüphanesi kayıtlarında da yer aldığının ortaya çıkması, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Meclis kayıtlarında söz konusu kitabın konularının “siyasi anılar” ve “Kürt sorunu" olarak belirtildiği görüldü.

"Kullanılabilir” durumda olan kitabın geçerli yerinin ise “TBMM Kütüphanesi Depo” olarak kayıt edildiği göze çarptı.

Öcalan'ın “Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru” kitabı TBMM kütüphanesi kayıtlarında

TBMM kütüphanesinde kayıtlı durumdaki tartışmalı kitaplar bununla sınırlı değil.

Öyle ki Meclis kütüphanesi kayıtlarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kitabı da yer alıyor.

Kutuphane.tbmm.gov.tr adresindeki kayıtlarda PKK lideri Öcalan’ın “Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru” isimli kitabı bulunuyor.

Mem Yayınları’ndan 2001'de çıkan kitap, kayıtlara “ödünç alınmış” ibaresiyle düşülmüş.

İade tarihi ise 6 Mart 2002 olarak belirtilmiş.

Söz konusu kitabın TBMM kütüphanesi kayıtlarında yer alması, geçtiğimiz yıl da eleştirilmişti.

Öcalan'ın kitabı, İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik ağır hakaretler içerdiği gerekçesiyle de tartışılmıştı.

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Independent Türkçe

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