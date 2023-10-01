  • BIST 8334.94
  • Altın 1629.728
  • Dolar 27.3788
  • Euro 28.9506
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKATatar, bugün siyasi parti temsilcileriyle görüşecek

TBMM'nin açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı: Canlı bomba kendini patlattı

»
TBMM'nin açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı: Canlı bomba kendini patlattı
TBMM'nin açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı: Canlı bomba kendini patlattı

Meclis'in açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı gerçekleştirildi. Önce bir patlama ardından silah sesleri duyuldu. Bakan Ali Yerlikaya, 2 teröristten birinin bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde kendini patlattığını, diğer teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışma sırasında 2 emniyet görevlisi yaralandı.

Meclis'in karşısındaki İçişleri Bakanlığı yönüne doğru bütün trafik akışı durduruldu. Emniyet güçleri, bakanlık bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Patlamaya ilişkin Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı alındı.

İlerleyen saatlerde kameraların karşısına geçen Yerlikaya’nın göreve geldiği günden bu yana terör gruplarına ve organize suç çetelerine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonları hatırlatması dikkati çekti. Yerlikaya ayrıca yayın yasağını hatırlatarak sosyal medya kullanıcılarını; “Sosyal medya hesaplarından bu görüntüyü paylaşanları uyarıyorum, lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar” diyerek dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ALES başvuruları başladı29 Eylül 2023 Cuma 10:36
  • İstanbul'da sağanak etkili oldu28 Eylül 2023 Perşembe 15:27
  • Kaymakamlık Sınavı 3 Aralık'ta yapılacak28 Eylül 2023 Perşembe 15:13
  • Piknik tüpü içine gizlenmiş cep telefonu ele geçirildi28 Eylül 2023 Perşembe 11:35
  • Merkez Bankası'ndan iki yeni faaliyet izni28 Eylül 2023 Perşembe 11:13
  • Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!28 Eylül 2023 Perşembe 10:22
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali’nden çekildi28 Eylül 2023 Perşembe 09:59
  • Fidan, Ermeni mevkidaşı ile görüştü28 Eylül 2023 Perşembe 09:58
  • Mehmet Şimşek: Sabırlı olmalıyız27 Eylül 2023 Çarşamba 09:35
  • Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı25 Eylül 2023 Pazartesi 16:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti