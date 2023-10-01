TBMM'nin açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı: Canlı bomba kendini patlattı

Meclis'in açılmasına saatler kala İçişleri Bakanlığı'na terör saldırısı gerçekleştirildi. Önce bir patlama ardından silah sesleri duyuldu. Bakan Ali Yerlikaya, 2 teröristten birinin bakanlığın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde kendini patlattığını, diğer teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çatışma sırasında 2 emniyet görevlisi yaralandı.

Meclis'in karşısındaki İçişleri Bakanlığı yönüne doğru bütün trafik akışı durduruldu. Emniyet güçleri, bakanlık bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Patlamaya ilişkin Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı alındı.

İlerleyen saatlerde kameraların karşısına geçen Yerlikaya’nın göreve geldiği günden bu yana terör gruplarına ve organize suç çetelerine yönelik gerçekleştirdikleri operasyonları hatırlatması dikkati çekti. Yerlikaya ayrıca yayın yasağını hatırlatarak sosyal medya kullanıcılarını; “Sosyal medya hesaplarından bu görüntüyü paylaşanları uyarıyorum, lütfen bu görüntüleri silsinler ve bizim acımızı paylaşsınlar” diyerek dedi.