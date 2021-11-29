  • BIST 1.786,26
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.6767
  • Euro 14.2988
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ülkede olay oldu: İlk kez görüntülendi

»
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan ziyaretinde çekilen bir fotoğraf uluslararası kamuoyunda gündem oldu.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı ülkede olay oldu: İlk kez görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetinin Türkmenistan’daki temasları ülkeyi karıştırdı… İkili görüşmelerde bulunan Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov’un temasları sonrasında önceki gece Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna bir yemek düzenlendi.

Yemeğin ardından Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Devlet Başkanı Berdimuhamedov ve eşi Ogulgerek’in hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi gündem oldu. Türkmenistan medyasında daha önce hiç fotoğrafı paylaşılmayan ve kamuoyundan resmen gizlenen Ogulgerek Berdimuhamedov, yerel medyayı heyecanlandırdı. Üç çocuk annesi olan Berdimuhamedov ile ilgili bir haber yayınlayan medya, First Lady’nin eşiyle aynı yaşta olduğunun tahmin edildiğini öne sürdü.

Türkmen basınının bu görüşmede Berdimuhamedov’un fotoğraflarını paylaşmadığı da dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kavala: Bir hasar olup olmadığı normal hayatımı yaşamaya başladığımda anlaşılacak29 Kasım 2021 Pazartesi 12:39
  • Financial Times: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?28 Kasım 2021 Pazar 16:10
  • Financial Times: Türkiye hiperenflasyonun eşiğinde mi?28 Kasım 2021 Pazar 16:10
  • Mutfaktan seslendi... "Saray hükümeti, bile isteye halkımızı fakirleştiriyor"28 Kasım 2021 Pazar 12:56
  • Erdoğan: Kıbrıs Türk Halkının Egemen Eşitliğinin Ve Eşit Uluslararası Statüsünün Tescil Edilmesi, Çözümün Anahtarıdır28 Kasım 2021 Pazar 12:43
  • Türkiye Sınırında Gerginlik Tırmanıyor28 Kasım 2021 Pazar 12:17
  • Dehşete Düşüren Olay! Pet Shop'ta Yangın28 Kasım 2021 Pazar 10:42
  • Orhan Gencebay: 70'lerdeki Sıkıntının Yanında Bu Hiçbir Şey27 Kasım 2021 Cumartesi 20:37
  • Organizasyonda Dansöz Oynattılar27 Kasım 2021 Cumartesi 18:51
  • Erdoğan'ın Talimatıyla Döviz Kurunda Manipülasyon Yapanlar Tek Tek Tespit Edilecek27 Kasım 2021 Cumartesi 16:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti