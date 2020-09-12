TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan Mevkidaşıyla Görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Di Maio telefonda görüştü.
Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Di Maio telefonda görüştü.
Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya konuları ele alındı.
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