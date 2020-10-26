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TC Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na Tepki

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TC Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Doğu Akdeniz Açıklamasına Tepki
TC Dışişleri Bakanlığından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'na Tepki

TC Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirildiğini öne süren ve bu faaliyetleri “yasa dışı” olarak nitelendiren açıklamasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma Faaliyetleri hakkında yaptığı açıklamayla ilgili soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bugün Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirildiğini öne süren ve bu faaliyetleri “yasa dışı” olarak nitelendiren "mesnetsiz bir açıklama" yayımladığını belirten Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Oruç Reis gemimizin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha bütünüyle ülkemizin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır. Keyfiyet, 23 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de bir kere daha sarahaten izah edilmiştir. Oruç Reis'in 25 Ekim - 4 Kasım 2020 tarihleri arasında sismik araştırma icra edeceği mevcut çalışma sahası Yunanistan anakarasına 440, ülkemize ise 130 kilometre uzaklıktadır."

Türkiye'nin her daim olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de hem kendisinin, hem Kıbrıs Türkü'nün meşru haklarının güvence altına alındığı, hakkaniyet temelinde bir çözüm için diyalog ve işbirliğine hazır olduğunu belirten Aksoy, "Yunanistan’ın da ülkemizle diyaloğa girmemek için suni sebepler yaratmaktan ve ön koşullar sunmaktan vazgeçmesini bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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