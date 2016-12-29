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SON DAKİKATC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

TC garantörlüğünde ateşkes sağlandı

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TC garantörlüğünde ateşkes sağlandı
Çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildirinin de imzalandığı kaydedildi...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye hükümeti ile muhalefetin ateşkes anlaşması imzaladığını açıkladı. Putin, Suriye'deki ateşkesin Rusya ve Türkiye garantörlüğünde gerçekleştiğini vurguladı.

Putin, Şam ile muhalefet arasında üç belge imzalandığını belirtti ve  "İlk belge, Suriye topraklarında ateşkes sağlanmasıyla ilgili. İkinci belge, ateşkes rejiminin kontrolüyle ilgili önlemlere yönelik. Üçüncü belge ise Suriye'de çözüm için barış görüşmelerinin başlatılması hakkında bir bildiri" dedi.

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